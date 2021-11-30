Які знаки зодіаку розбагатіють у грудні 2021 року

Грудень нинішнього року принесе не тільки передчуття свята, як це буває зазвичай, а й здійснення бажань

Не останнім у списку мрій стоїть прагнення заробити – перед святами жодні гроші не зайві і нікому не завадять. Щоправда, отримати їх – здебільшого – зможуть ті, хто не боїться роботи. Про тих, хто розбагатіє у грудні 2021 року, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни отримають фінансові кошти бумерангом, тільки для них він виявиться не злим, а добрим – у таких випадках справедливість теж повинна бути. Тому тим, хто хоче в новорічні та різдвяні свята залишитися з грошима, необхідно подбати про це заздалегідь: пожертвувати кошти на будинок для літніх людей, купити хоча б кілька подарунків для мешканців дитячих будинків, подбати про людей похилого віку, які мешкають по сусідству, або бездомних тварин. Тоді не варто дивуватися через несподівані приємні виплати на свою адресу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята будуть зобов'язані своїм солідним матеріальним становищем успіхами у роботі, які вони досягли останнім часом. Нещодавно представники знака намацали новий напрям у своїй діяльності і до останнього часу не були впевнені в тому, що вони отримають в результаті гроші та популярність. І якщо про славу запасання говорити зарано, то гроші в грудні вже почнуть поступово надходити на їхні банківські рахунки, а це означатиме одне: вони йдуть правильним шляхом. Представникам знака нескладно відповісти на запитання, на що їх витратити – звичайно, на приємні речі для себе.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви зможуть розраховувати на солідну премію лише в тому разі, якщо їм вдасться завершити всі проєкти як нові, так і – особливо! – старі, що й досі висіли на них кам'яним вантажем. У жодному разі не варто переносити їх у новий рік, оскільки в такому разі вони виявляться недоробленими до кінця – у січні на них просто не вистачить ні часу, ні сили. Тож варто зібратися з силами, так би мовити, піднапружитися і поставити галочки «виконано» навпроти всіх запланованих справ. До речі, окрім набуття матеріального добробуту, представники знака зможуть із легкою душею закрити цей професійний період.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, які завзято, а тому плідно працювали протягом усього року, в останній місяць зможуть не без задоволення підбивати підсумки, підраховуючи зароблені ними гроші. Результат виявиться настільки приголомшливим, що представники знака не лише отримають заслужений привід для задоволення собою, а й можливість придбати все, що їм необхідно – від продуктів до святкового столу та подарунків для рідних та близьких до великої покупки, про яку вони давно мріяли. Головне, не здійснювати останню у передноворічній метушні, а на невеликий час відкласти придбання.

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