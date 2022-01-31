Які знаки зодіаку розбагатіють у лютому 2022 року

Лютий – так складеться небесна конфігурація зірок і планет цього місяця – принесе зміни у життя всіх знаків зодіаку.

Вони торкнуться як кар'єри, суспільного, особистого та сімейного життя, так і фінансової сфери. Хто розбагатіє у лютому 2022 року?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни можуть розраховувати на стрімке просування кар'єрними сходами, яке зі свого боку призведе до різкого поліпшення їхнього матеріального становища. Головне для представників знака – підготуватися до фінансової турбулентності, оскільки з незвички їх може й "захитати". Не варто також поспішати витрачати зароблене – має сенс включити режим розумної економії та зібрати гроші на велику покупку, про яку вони давно мріяли – наприклад, автомобіль.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям випаде сприятливий шанс якнайкраще проявити собі перед начальством: до доручення, яке воно дасть у цей час, чи то новий проєкт, чи підтягування старих "хвостів", чи відрядження, яке на перший погляд може здатися безперспективним. Проте, доклавши певних зусиль, представники знака зможуть домогтися більш приголомшивих результатів, ніж могло припускати керівництво, що – з великою ймовірністю – спричинить кар'єрні сходи та збільшення зарплати.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – особливо ті з них, чия робота так чи так пов'язана з творчістю – матимуть шанс зробити серйозний крок уперед у своїй професійній діяльності, який – одночасно – значно покращить їхнє матеріальне становище. Комусь вдасться отримати грант, необхідний для роботи над новим проєктом, а комусь, навпаки, здати начальству чи продати свої роботи, до того ж за дуже непогані гроші. У жодному разі на безгрошів'я представникам знаку скаржитися не доведеться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги досягнуть успіху у професійній діяльності: всі завдання, які ставитиме перед ними начальства, вони зроблять швидко і, як кажуть, на відмінно. Однак основні успіхи чекають на них не на основному робочому місці, а в підробітку – так званій "халтурі" – чи хобі. Як у першому, так і в другому випадку заняття, яке представники знака досі не сприймали всерйоз, може стати для них основним і, що важливо, бюджетотворчим, так що можна і потрібно робити на нього ставку.

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