Які знаки зодіаку розбагатіють у січні 2022 року

Взаємодія — і протистояння — планет на січневому небі говорить про те, що всі ми шукатимемо і знаходимо вигоду у всьому.

Але найуспішнішою у цьому сенсі стане сфера фінансів: тут пощастить усім, але особливо тим, хто вміє домовлятися та укладати взаємовигідні угоди. То хто ж розбагатіє у січні-2022?

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, у яких на роботі панує не дуже щедро оплачувана стабільність, можуть запропонувати підробіток – простіше кажучи, халтуру, за яку пообіцяють непогану винагороду. Зірки рекомендують представникам знака погоджуватися: по-перше, вони зможуть непогано заробити, а по-друге, знайдуть корисні зв'язки, які згодом допоможуть їм обійняти нову посаду або перейти на іншу роботу – більш перспективну та високооплачувану.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви з повним правом зможуть сказати, що гроші їх люблять: у цей час вони будуть текти до них з різних боків і набувати різних форм — від заслуженої зарплати або гонорарів до подарунків, зокрема і грошових. Головне, незважаючи на щедрість Всесвіту, не витрачати більше, ніж заробляєш, а ще краще – поступово відкладати хоча б невелику суму, як то кажуть, "на мрію". Коли зірки перестануть обсипати їх грошима, виявиться, що у них на банківському рахунку є цілком пристойна сума грошей.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам – якщо, звичайно, вони справді хочуть розбагатіти – необхідно вразити начальство новими ідеями та раціоналізаторськими пропозиціями, які дозволять вивести відділ – а то й усе підприємство – на новий рівень. Представникам знака не варто бути скромними, презентуючи свої задуми – деякі з них виявляться по-справжньому унікальними. Можливо, їм і самим буде незрозуміло, звідки на них сходить натхнення, але їм це і не треба, головне – вловлювати ідеї з повітря, в якому вони витають, і ретельно фіксувати, намагаючись не прогаяти жодної.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці з часом – порівнявши його з іншими – назвуть січень найгрошовитішим місяцем на рік. З одного боку, їх нарешті оцінить безпосередньо начальство, яке виб'є їм премію або підвищення зарплати. З іншого – робота, пов'язана із закордонними проєктами та партнерами, принесе їм еквівалент найвищої оцінки їхньої праці – тверду валюту, що дозволить їм виконати свою давню мрію – наприклад, придбати автомобіль чи окрему від батьків квартиру.

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