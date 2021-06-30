Які знаки зодіаку розбагатіють у липні 2021 року

Більшості з нас в липні буде не до гонитви за багатством.

Нас будуть розривати на частини полярні пристрасті — бажання відпочити і набратися сил на весь наступний рік і прагнення до соціальної справедливості, яке може викликати сплеск громадських рухів і протестів проти рішень влади. Втім, це не означає, що не знайдеться людей, які, незважаючи ні на що, захочуть і зможуть заробити. Які знаки розбагатіють в липні 2021 року?

Телець (21.04 — 21.05)

Тельцям зірки наполегливо рекомендують змінити місце роботи — на старому вони вичерпали всі можливості та, як прийнято говорити в таких випадках, вперлися в стелю. Нових досягнень тут домогтися не вдасться, тому потрібно шукати новий "об'єкт" для докладання своїх сил, демонстрації талантів і здібностей. Відшукати нову фірму, в якій охоче приймуть такого фахівця, як представники знака, виявиться нескладно — слава буде йти попереду самої людини, тому і зарплату їй запропонують відповідну.

Діва (22.08 — 23.09)

Дівам — особливо тим, у кого є власний бізнес — необхідно подумати про його розширення. Спекотна літня пора не стане їм на заваді, скоріше, навпаки: поки конкуренти відпочивають, представники знака можуть поквапитися і набрати необхідні їм ділові та професійні бали. На той час, коли всі повернуться з відпустки, вони вже розгорнуться на повну силу, що називається, "стануть на крило", і будуть почуватися більш ніж впевнено. До того ж до цього часу вони встигнуть отримати те, заради чого, власне, все й затівалося, — перший прибуток.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козорогам зірки наполегливо рекомендують подолати свою жадібність і інвестувати наявні у них кошти в нову справу, про розвиток якої вони подумують уже досить давно. Якщо все зробити правильно — за наукою і не поспішаючи, вже в кінці цього місяця перспективний проєкт почне приносити прибуток, про який представники знака могли тільки мріяти. Ось тільки для отримання бажаного результату доведеться наполегливо попрацювати, але Козороги, як відомо, роботи не бояться — серед притаманних їм недоліків лінощів немає.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби несподівано для себе почнуть більше заробляти, водночас це зовсім не означає, що вони будуть більше — що називається, до сьомого поту — працювати. Швидше за все, їм вдасться просунути нові — і продуктивні — ідеї, які обов'язково оцінить начальство: фірма отримає прибуток, а значить, на дивіденди можуть розраховувати і представники знака. Проте зірки не радять їм одразу ж витрачати все отримане: має сенс потихеньку відкладати гроші, щоб, нагромадивши енну суму, придбати річ, про яку вони давно мріяли.

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