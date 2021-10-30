Які знаки зодіаку розбагатіють в листопаді 2021 року

Листопад — не найвдаліший час для бізнесу і фінансів.

Напружені аспекти одразу декількох планет призведуть до того, що багато чого буде складатися зовсім не так, як потрібно, тому велика ймовірність помилок. Втім, це не означає, що не пощастить абсолютно всім. Хто розбагатіє в листопаді 2021 року?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки можуть розраховувати на сприятливий у фінансовому сенсі місяць: гроші, які вони отримають, перевершать навіть найсміливіші їхні очікування. Більш того, вони надійдуть із несподіваного джерела і виявляться справжнім порятунком для представників знака, які розчарувалися в традиційних джерелах заробітку. В результаті вони зможуть не тільки придбати все необхідне, але і створити невелику подушку фінансової безпеки.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви можуть заробити багато грошей, до того ж не можна буде сказати, що прибуток, який вони очікують, є несподіваною — навпаки, останнім часом вони активно і результативно працюють, тому заслужили таку винагороду. Головне для представників знака — не розслаблятися, вважаючи, що схопили бога за бороду, а працювати і далі — позитивний результат не змусить на себе довго чекати.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть розраховувати на хороший заробіток тільки в тому разі, якщо згадають про те, що вони вміють робити руками: сувеніри, в'язані та вишиті вироби — годиться все без винятку. Можливо, представникам знака потрібно подумати про відкриття власної справи, основою якої стане хобі, яким вони давно не займалися, тепер же воно стане основним — бюджетоутворювальним — заняттям.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги — щоправда, тільки ті з них, хто буде робити свою роботу якісно і не допускати халтури — можуть розраховувати на те, що начальство оцінить їхні старання і підвищить їм зарплату. Тому дуже важливо старанно ставитися до своїх безпосередніх обов'язків, а робочий час витрачати тільки на вирішення поставлених перед ними завдань, не відволікаючись на порожні розмови, суперечки і перекури.

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