Які знаки зодіаку зустрінуть своє кохання цієї зими

Прийнято вважати, що зима – не найкращий час для кохання: мороз, сніг і сльота під час відлиги знищать будь-яку романтику.

На щастя, з кожного правила є винятки, які безпосередньо стосуються нинішньої зими – є знаки, які можуть розраховувати на доленосне знайомство, яке триватиме протягом усього подальшого життя. То хто зустріне своє кохання нинішньої зими?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – зрозуміло, ті з них, хто досі самотній – вдасться зустріти людину, яку, можливо, вони згодом захочуть назвати своєю другою половинкою. Щоправда, для цього необхідно буде докласти зусиль – само собою особисте щастя нікому на голову не впаде. Необхідно – якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація – частіше бувати на людях: ходити до театру, відвідувати виставки, бувати в гостях у друзів – саме там можна буде зустріти найрізноманітніших людей, включаючи того самого, єдиного та неповторного.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільцям, які останнім часом не страждають від неуваги протилежної статі, але щось заважає їм відповісти на чужі почуття. Швидше за все, вони постійно озираються на свій минулий досвід, у якому були не найприємніші історії зі зрадами та розставаннями, тому вони бояться комусь повірити знову. Якщо представники знака можуть усвідомити, що колишні розчарування не мають стосунку до нинішніх стосунків, їм вдасться знайти кохання всього свого життя, яке зараз перебуває поряд, тільки ніхто не звертає на нього уваги.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви на власному досвіді зможуть переконатися, що нове – це добре забуте старе. Завжди прийнято було вважати, що це прислів'я має стосунок до речей та процесів, а не до людей, але це не так. Зустрівшись із людьми зі свого недавнього минулого – однокласниками чи однокурсниками, вони несподівано зрозуміють, що один із їхніх старих друзів дуже симпатичний і цілком вартий уваги та, як наслідок, інтересу. До того ж, у них є маса спільних інтересів, тому вони із задоволенням будуть проводити разом час, а це вже чимало.

Козоріг (22.12 – 20.01)

На Козорогів чекає пристрасний роман, тривалість якого цього разу залежатиме лише від них. Зірки закликають їх висувати до коханої людини якнайменше претензій і не влаштовувати скандалів на ґрунті ревнощів, тим більше що приводів для неї, найімовірніше, не буде. Партнер представників знака має бути задоволений стосунками, тільки тоді він прагнутиме того, щоб підтримувати їх. Якщо ж їх постійно смикати то з одного приводу, то інакше, створюючи в будинку нестерпну атмосферу, вони рано чи пізно втечуть, а шкода, бо ця людина послана самою долею.

Читайте також: