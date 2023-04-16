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Яким знакам зодіаку пощастить у коханні 17-23 квітня

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
2 хв
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Яким знакам зодіаку пощастить у коханні 17-23 квітня

Фото: Credits

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 17 до 23 квітня?

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які дуже люблять, щоб ними захоплювалися, можуть зустріти людину, для якої стануть центром Всесвіту – у буквальному значенні цього слова. Насправді далеко не кожен готовий пожертвувати своїм життям заради того, щоб стати другим номером, вивівши когось на перший план, тому можна вважати, що представникам знака дуже пощастило, тим більше, що почуття, що зародилося, можливо, триватиме у них все життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – принаймні ті з них, хто ще не знайшов свою другу половинку – можуть розраховувати на те, що вони відшукають її там, де зовсім не сподівалися. Дотримуючись поради когось із близьких чи друзів, а можливо, і через суперечку вони зайдуть на сайт знайомств, де і відбудеться доленосна зустріч – спочатку у віртуальному, а потім і в реальному просторі. Головне, відкинути снобізм, який нашіптуватиме, що пристойні дівчата таким чином не знайомляться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії можуть отримати довгоочікувану звістку від людини, з якою вони давно розлучилися, але водночас не змогли її забути. Враховуючи те, що в наш час спілкування між людьми справді не знає кордонів, можна припустити: вона на якийсь час взяла таймаут, щоб усе обміркувати та зробити висновок про те, як мають надалі розвиватися їхні стосунки. Тепер вона, схоже, готова озвучити своє рішення – і зірки впевнені, що воно виявиться багатообіцяльним.

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Дата публікації
Перегляди
137
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