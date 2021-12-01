Яким знакам зодіаку пощастить у коханні у грудні 2021 року

Грудень – у всякому разі, більша його частина – мине під знаком Стрільця, а цей знак прихиьний до швидких та яскравих романів.

Можливо, не на всіх чекають різкі зміни в особистому житті, але ефектні – як феєрверк та бризки шампанського, що цілком у дусі цього часу – події та пригоди забезпечені всім без винятку. Про те, кому пощастить у коханні у грудні 2021 року, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам доведеться нарешті визначитися і віддати перевагу тому, кому вони дійсно симпатизують, відсунувши вбік всіх інших шанувальників їхньої неземної краси та привабливості. Треба сказати, що представники знака останнім часом серйозно розпещені увагою протилежної статі, що заважає їм всерйоз ставитися до тієї, однієї-єдиної людини, яка – на думку зірок – призначена їм долею. Саме зараз необхідно вийти із замкнутого кола та зробити важливий вибір.

Телець (21.04 – 21.05)

На Тельців – зрозуміло, тих представників знака, які з різних причин досі є самотніми – нарешті чекає доленосне знайомство. Зірки радять представникам цього знака уважно ставитися до людей, які з'являться в цей час в їхньому оточенні: навіть людина, яка на перший погляд справить не найприємніше враження, згодом сподобається настільки, що роман, що виник дуже швидко, приведе до офіційного оформлення взаємин.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам зірки наполегливо рекомендують налагодити свої стосунки з давнім другом, який, відчуваючи до них романтичні почуття, то йшов із їхнього життя, то повертався до нього знову. Найімовірніше, між представниками знака і цим їхнім шанувальником постійно виникали якісь перешкоди – об'єктивні чи суб'єктивні, які тепер відступлять на другий план і більше не заважатимуть вибудовувати щасливі стосунки. Необхідно скористатися щасливою нагодою, щоб з'єднатися з коханою та дорогою людиною.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, які хочуть великого та чистого кохання, повинні будуть задовольнятися незабутнім, але, на жаль, нетривалим фліртом, який спочатку розрахований долею максимум на місяць. На щастя, це не означає, що через його легковажність від нього потрібно відмовлятися. Так, найімовірніше, він не призведе до серйозних і довготривалих стосунків, але настрій і самооцінку точно підніме, а заразом і залишить незабутні враження, які збережуться надовго, а можливо, і на все життя.

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