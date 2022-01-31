Яким знакам зодіаку пощастить у коханні у лютому 2022 року

Лютий не можна назвати місяцем кохання – швидше, цей місяць підходить для вирішення професійних питань.

Однак це не означає, що варто з головою поринути в роботу і забути про особисте життя — їй теж знайдеться місце серед, здавалося б, далеких від неї турбот і клопотів. Кому пощастить у коханні у нинішньому лютому?

Рак (22.06 – 22.07)

Взаємини з людиною, з якою представники знака познайомляться у лютому, дуже швидко переростуть у пристрасний роман. А ось чим, зі свого боку, закінчиться він, багато в чому залежить від них самих. Єдине, що варто пам'ятати, так це про те, що втратити набагато легше, ніж знайти, тому не варто поспішати з негативними висновками, навіть якщо їм здасться, що для такого ставлення є реальні підстави – найімовірніше, це не більше ніж видимість.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам – зрозуміло тим, хто досі самотній – зірки радять бути готовим до того, що близька людина нарешті дозріє для серйозної розмови: одним представникам знака освідчаться у коханні, іншим – запропонують руку та серце. До такого кроку з її боку бажано підготуватися заздалегідь, щоб згодом під впливом емоційного – хоч і приємного – шоку не мати безглуздий вигляд, кліпаючи віями чи відкривши рота від повної несподіванки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів очікує нове знайомство, яке – у буквальному значенні цього слова – переверне їхнє життя. Річ у тому, що людина, яку вони зустрінуть у цей час, стане для них не тільки об'єктом пристрасті, але й помічником, підтримкою та однодумцем – простіше кажучи, вони знайдуть в одній особі і коханця, і соратника, що не так часто трапляється в житті. З ним представники знака зможуть побудувати своє життя і роботу так, як вони бачать їх у своїх мріях, тому це знайомство не можна переоцінити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці можуть отримати від зірок довгоочікуваний подарунок – зустріч зі своїм коханням, проте їм необхідно пам'ятати, що у бога – чи долі – немає рук, крім наших власних. Якщо представники знака хочуть влаштувати своє особисте життя, нехай і самі заздалегідь вживуть заходів: їм необхідно якнайчастіше виходити в люди, а також не відмовлятися від пропозицій друзів познайомитися з дуже цікавою людиною. Цілком можливо, що одна із запропонованих кандидатур виявиться тією людиною, яку вони давно шукають.

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