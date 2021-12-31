Яким знакам зодіаку пощастить у коханні у січні 2022 року

Січень почнеться з діалектичного аспекту – боротьби старого, який віджило свій вік, з новим, незвіданим.

Такий – еволюційний – процес рухатиме наше життя вперед, залишаючи позаду все те, що нам не потрібно. Торкнеться це і сфери особистих взаємин, у якій потрібно робити ставку не на колишні, а на нові стосунки, що почалися в цей час. Про те, кому пощастить у коханні у січні 2022 року, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які давно не можуть зустріти свою другу половинку, зірки радять довіритися друзям, які – вільно чи мимоволі – допоможуть їм у доленосному знайомстві. Варто дослухатися до їхньої поради, коли вони порекомендують звернути увагу на ту чи ту людину або скласти їм компанію, якщо вони запросять відвідати театральну прем'єру чи вечірку – зрозуміло, за умови сприятливої епідемічної ситуації. Саме там представникам знака вдасться нарешті зустріти людину своєї мрії.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам як одному з найдомашніших знаків зодіаку властиво прагнути створення сім'ї, але в цей час зірки радять їм не поспішати з походом до РАГСу. Доля подарує їм все – і доленосне знайомство, і яскравий і гарний роман, але в цьому разі їм необхідно буде дати час – як собі, так і коханій людині. Згодом навряд чи хтось із них пошкодує про рішучий крок, який зробить їх подружжям, але все ж таки не варто ризикувати, даючи собі – і коханій людині – такий шанс, бажано відтермінувати час і краще дізнатися одне про одного.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви цілком можуть розраховувати на романтику у стосунках із коханою людиною, але – з однією умовою: зірки наполягають на тому, щоб вони не лише отримували від неї кохання та увагу, а й віддавали її. "Гра в одні ворота" навряд чи влаштує партнера, навіть якщо він відчуває щирі і, що дуже важливо, серйозні почуття: йому може набриднути той факт, що у представника знака постійно знаходяться невідкладні — і, що особливо прикро, найважливіші — заняття. Тому тим, хто хоче продовжити стосунки, необхідно іноді відсувати убік роботу та побутові клопоті на користь особистого життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги відчують, що в їхньому особистому житті настає романтичний період, уже на початку місяця. Знайомство, яке можливе в цей час – не можна виключати, що воно відбудеться у новорічну ніч – дуже швидко переросте у пристрасний роман. А ось чим він закінчиться – розривом чи офіційним оформленням взаємин, зрештою залежатиме лише від самих представників знака. Тим, хто не зможе розлучитися з новим – чи вже старим? – знайомим, доведеться поборотися за продовження стосунків, але й результат виявиться завидним: оформлений у цей час шлюб буде довгим та щасливим.

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