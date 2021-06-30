Яким знакам зодіаку пощастить у коханні в липні 2021 року

Велика частина місяця мине під знаком романтичних стосунків.

Вони припускають — і принесуть — приємні знайомства, курортні романи, читання віршів і прогулянки під місяцем. Однак вже 23 липня, з заходом Венери в знак Діви, любовний запал спаде, і на зміну пристрасті прийде розважливість і стриманість, а палахливій на початку місяця пристрасті — спокійний і врівноважений розум.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці, яких зірки в цей час наділять особливим шармом і привабливістю в очах протилежної статі, зможуть буквально відбиватися від шанувальників, нестачі в яких спостерігатися не буде. Але, оскільки представники знака — люди ґрунтовні, цікавити їх буде не юрба закоханих прихильників, а одна-єдиа людина — та, з якою їх пов'язують серйозні стосунки. На щастя, тут у них теж все складеться, як то кажуть, на ура: деяким навіть вдасться отримати довгоочікувану пропозицію руки і серця.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята зможуть зміцнити романтику за допомогою матеріальної сфери життя: переїзд в власну — а не винайману — квартиру переведе взаємини з коханою людиною на новий рівень: з ні до чого не зобов'язувального зв'язку вони перетворяться на справжню родину, навіть якщо шлюб поки не буде оформлений офіційно. Головне в цьому випадку для обох сторін — пам'ятати, що спільне життя не тільки приємні в усіх сесах права, а й взаємні обов'язки, які, до речі, за правильного їх розуміння виявляться не менш приємними.

Терези (24.09 — 23.10)

Терези можуть жити і радіти: їхні стосунки з близькою людиною ставатимуть все кращими і кращими. Навіть якщо їм через тотальну зайнятість не вдасться вирватися на відпочинок, в їхньому житті буде досить романтики: друга половинка не втомиться влаштовувати приємні сюрпризи — водити їх на прем'єри і вернісажі, дарувати квіти і подарунки, зізнаватися в коханні. Якщо представники знака хочуть, щоб і надалі все тривало в тому ж дусі, не варто нічого приховувати від коханої людини — вона може цього не пробачити.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Козороги з подивом — якщо не сказати, зі здивуванням — виявлять, що потихеньку захоплюються людиною, яку досі вважали другом, а тому не допускали навіть думки про романтичні стосунки. Спочатку такий розвиток подій буде бентежити представників знака, але з часом вони зрозуміють, що в ньому існує маса переваг. По-перше, приємно ближче спілкуватися з людиною, яка давно знайома і не піднесе неприємних сюрпризів. По-друге, спільні інтереси в майбутньому можуть стати основою міцних і довготривалих взаємин.

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