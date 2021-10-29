Яким знакам зодіаку пощастить у коханні в листопаді 2021 року

Листопад — не найпростіший час для особистих взаємин.

Велика ймовірність взаємного нерозуміння, сварок і незгод, яке буде визначено напруженими аспектами планет відносно одна одної. Але це не означає, що кохання всіх омине. Кому пощастить у коханні в листопаді 2021 року?

Телець (21.04 – 21.05)

На Тельців чекає непростий, але приємний вибір: їм необхідно буде вирішити, з ким із шанувальників — а їх буде декілька — продовжити взаємини, а з ким краще їх припинити. Всі претенденти на руку і серце будуть по-своєму цікаві, але зірки наполегливо радять представникам знака "радитися" не з розумом, а з почуттями: як відомо, серцю не накажеш — не варто навіть і намагатися, тільки час виявиться змарнованим.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам — особливо тим з них, хто ніяк не може налагодити стосунки з другою половинкою — нарешті вдасться це зробити. Найважливіше — визнати свою неправоту: близька людина легко піде назустріч, а там, дивись, сімейне життя налагодиться: в будинку буде панувати повне взаєморозуміння, що розташовує до мирних вечорів у колі близьких людей. І надалі не варто ображати тих, хто близький і дорогий, а то вони можуть і не пробачити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які поки ще не знайшли свою другу половинку, зірки наполегливо рекомендують уважно дивитися по боках — дивлячись під ноги, вони навряд чи побачать людину, на якого варто звернути першочергову увагу. Та й взагалі, їм необхідно більше спілкуватися з оточенням і частіше виходити в світ, а то останнім часом вони, як равлики, ховаються в своїй мушлі — про яке особисте життя в такому разі може йтися?

Риби (19.02 – 20.03)

Риби — з великою часткою ймовірності — зустрінуть людину, яка здасться їм єдиною і неповторною, нібито створеною для них. Щоправда, миттєво спалахнувши, скороспішний роман виявиться яскравим, але нетривалим: представники знака досить швидко охолонуть до об'єкта своїх почуттів і вирушать на пошуки нового. Але стосунки залишать по собі довгий чуттєвий шлейф і приємні спогади, а це вже непогано.

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