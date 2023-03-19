Яким знакам зодіаку пощастить у коханні від 20 до 26 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі. Кому пощастить у коханні цього тижня – від 20 до 26 березня?

Овен (21.03 – 20.04)

Овни нарешті можуть дочекатися дзвінка від коханої людини, на який давно – але досі безнадійно – розраховували. З наступної розмови вони дізнаються, чим було викликано її довге мовчання, а також те, чому вона вирішила його перервати. Зустріч своєю чергою виявиться настільки несподіваною та приємною (велика ймовірність освідчення в коханні), що за особисте життя представників знака найближчим часом можна буде не перейматися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – з великою ймовірністю – захочуть вчергове з'ясувати стосунки з коханою людиною. Їхні дії виявляться схожими на гру з вогнем: сподіваючись на те, що розмова закінчиться повним і остаточним примиренням, вони проте будуть морально готові до того, що їх не зрозуміють, а багаторічний і, здавалося б, міцний зв'язок закінчиться розривом. На щастя, перший варіант набагато ймовірніший, тому представникам знака нема про що хвилюватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги лише зовні суворі та емоційно закриті, через що здаються абсолютно бездушними. Насправді ж вони чутливі і вразливі, ось тільки мало хто про це знає – мабуть, лише найближчі для них люди. Сьогодні у них з'являться підстави розкрити свою справжню сутність перед людиною, яка приготувала їм приємний сюрприз. Представники знака виявляться настільки враженими і зворушеними, що на певний час відмовляться від своєї суворості та стриманості.

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