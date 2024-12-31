Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімання нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 січня?

Сьогодні можна не лише продовжувати складати плани на майбутнє, як ми це робили вчора, а і розпочинати їх реалізовувати. А ось ділитися своїми професійними та побутовими планами та ідеями цього дня не варто, якщо, звичайно, ви не хочете, щоб – поки ви «розгойдуватиметеся» – їх підхопив і втілив у життя хтось інший. Важливо також стримувати емоції, не дозволяючи їм виплескуватись через край – їхні сплески не принесуть нічого, крім шкоди.

Рак

Ракам сьогодні буде до снаги будь-яке професійне завдання, але тільки в тому разі, якщо вони – за властивою їм шкідливою звичкою – не почнуть сумніватися у своїх силах. Зірки наполегливо рекомендують їм – навіть якщо для цього доведеться докласти серйозних зусиль – підвищити самооцінку. Можливо, для цього варто згадати про колишні досягнення – цей нескладний психологічний прийом допоможе представникам знака вирости у власних очах.

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