Якому знаку зодіаку пощастить 1 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 1 жовтня?

Один з найлегших і найспокійніших днів місячного гороскопа, який – через свою безтурботну енергетику – більше підходить для відпочинку, ніж для роботи. Але якщо він випав на робочий день, та ще й у першій половині тижня, не варто відмовлятися від реалізації важливих – як професійних, так і господарсько-побутових – проєктів: цього дня вони не лише вдадуться на всі сто відсотків, а й принесуть задоволення – як сам процес, так і результат.

Телець

Тельцям, принаймні тим з них, хто давно збирався продати або купити нерухомість, потрібно скористатися сприятливими для торгівлі енергіями нинішнього дня. У першому випадку представникам знака вдасться вкрай вигідно продати своє житло – як квартиру, так і будинок, – отримавши за нього саме ціну, на яку вони розраховували спочатку – без торгу. А ті, в кого завдання протилежне – купити собі нове житло, зможуть знайти варіант своєї мрії. В найкращому – і найуспішнішому – разі вдасться поєднати перше завдання докупи: одночасно продати стару і придбати нову житлову площу.

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