Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 червня?

Хоч би які вчинки ми сьогодні робили – позитивні чи негативні – вони будуть зумовлені винятково внутрішніми – суб'єктивними – причинами. Саме тому будь-яку свою дію необхідно ретельно обмірковувати, не покладаючись на експромти та імпровізації – вони навряд чи призведуть до потрібного результату. У разі перемоги, як і у разі поразки, доведеться питати тільки з себе – звалити свою провину на когось іншого не вийде. Також важливо звертати увагу на свої думки – вони визначатимуть вчинки та, як наслідок, життя людини.

Стрілець

Стрільці зможуть помиритися з людиною, сварка з якою останнім часом дуже засмучує представників цього доброзичливого, але нетактовного знака. Саме ця якість характеру, найімовірніше, і спричинила конфлікт: сказавши щось, не подумавши, вони зачепили співрозмовника за живе, а потім не знали, як виправити помилку. Сьогодні обставини складуться таким чином, що примирення – на радість обох сторін – виявиться неминучим і станеться легко.

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