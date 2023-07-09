Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 10 липня?

День, який із повним правом можна назвати творчим: сьогодні креатив, причому у всіх сферах життя – як гуманітарних, так і технічних – цінується, як ніколи. За його допомогою можна підходити до вирішення навіть найнезвичніших і найнесподіваніших завдань, а для тих, хто займається творчістю професійно, й зовсім запалиться зелене світло – їм до снаги створити будь-який твір, аж до справжнього шедевра. Щоправда, добитися свого вдасться, лише виявивши наполегливість, але результат того вартий.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям цього дня зірки наполегливо рекомендують відмовитися від свого правила, згідно з яким вони не знімають слухавку, якщо бачать незнайомий номер. Сьогодні саме з такого номера їм зателефонує людина, з якою вони давно не спілкувалися, і ця розмова матиме для представників знака велике значення – для одних у професійному, для інших – в особистому плані. В першому випадку вони можуть отримати цікаву пропозицію, яка дасть змогу не лише просунутися кар'єрними сходами, а й добре заробити, у другому – відновити стосунки з колись коханою людиною.

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