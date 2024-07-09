Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 липня?

Будь-які дії мають бути ретельно підготовлені, а рішення – обдумані, інакше згодом доведеться шкодувати про численні помилки. Можуть скластися сприятливі умови для помсти людині, яка нас чимось образила – не варто ними користуватися: нічого крім ланцюгової реакції взаємних ударів це не принесе. Якщо ситуація складеться протилежним чином – тобто, когось образили – чи образимо – ми, не тільки можна, а й потрібно перепрошувати – вони будуть прийняті з розумінням.

Діва

Дівам можна вирішувати давні – і давно їм набридлі – професійні та життєві проблеми, саме цього дня виявляться максимально успішними. Головне – не ухвалювати рішення самотужки, є ризик недооцінити одні фактори та переоцінити інші, що може призвести до помилки. Тут, як кажуть, одна голова добре, а дві – краще: треба порадитися з людиною, якій представники знака беззастережно довіряють – її думка може здаватися по-справжньому цінною.

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