Якому знаку зодіаку пощастить 21 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 21 лютого?
Один з найскладніших днів місячного календаря, коли зірки готують нам випробування, і далеко не всі можуть успішно їх пройти. На першому місці в їхньому рейтингу опиняться стосунки з близькими – і не дуже – людьми, тому важливо бути в цьому сенсі особливо обережними: не з'ясовувати взаємини на підвищених тонах, не сперечатися і не сваритися через нісенітниці, не кидатися звинуваченнями, які не мають реальних доказів. А головне – пам'ятати, що навіть поганий мир кращий за гарну сварку.
Стрілець
Стрільцям сьогодні важливо уважно слухати, що говоритимуть люди в їхньому оточенні, навіть якщо вони стануть випадковими свідками чиєїсь розмови. Слова, на які зірки радять їм звернути увагу, міститимуть підказку щодо того, як вчинити в життєвій або професійній ситуації, що склалася. Дотримуючись "поради", представники знака зможуть легко досягти поставленої мети.
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