Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 січня?

День, незважаючи на фінал робочого тижня, для відпочинку та релаксу категорично не підходить. Потужна енергія, що опановує людьми у такий час, підштовхує до активних дій, і цим необхідно скористатися, щоб розпочати роботу над важливим проєктом, який давно чекав на свою чергу. Головне – не перейматися через дрібниці і не шкодувати себе, оскільки такі – контрпродуктивні – почуття не дадуть можливості зосередитись на роботі.

Скорпіон

Скорпіонам для примирення з близькою людиною, з якою вони вже давно перебувають у стані сварки, кращого часу – ніж сьогодні – не знайти. З одного боку, вони зможуть знайти потрібні слова, щоб переконати співрозмовника у своїй лояльності, а з іншого, і він сам буде налаштований на налагодження стосунків, тож довго переконувати – і вмовляти – його не доведеться.

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