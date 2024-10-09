Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 10 жовтня?

Не найлегший день місячного календаря – час, коли активізуються сили зла, з якими необхідно боротися, як говорив Шерлок Голмс, у міру своїх сил, не даючи їм можливості цілком опанувати людиною. Насамперед, необхідно відмовитися від ризику – у будь-якому його вигляді: сьогодні – замість очікуваного виграшу – він принесе прямо протилежний результат. Також дуже важливо бути обережними: не варто ходити безлюдними вулицями в темний час доби, носити із собою цінні речі, довіряти незнайомим людям, хоч би якими приємними вони не здалися на перший погляд.

Козоріг

Козороги зможуть досягти будь-якої поставленої мети у будь-якій сфері життя та діяльності, але, зрозуміло, представники цього знака віддадуть перевагу професійній: як відомо, робота для них – непорушний пріоритет. Щоправда, щоб отримати очікуваний результат, необхідно налаштувати себе на позитивний лад – відповідне мислення сьогодні працюватиме не на сто, а на всі двісті відсотків.

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