Якому знаку зодіаку пощастить 11 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

День пробудження енергії місяця, яка дрімала попередньої місячної доби. Вона дає можливість діяти, але не різко – з місця навскач, а поступово, бажано у другій половині дня – першу краще присвятити підготовці до активних дій. У цей час також посилюються вразливість і недовірливість, коли можливість образити – і образитися, – сказавши або почувши незначні слова, зростає в рази – бажано тримати емоції під контролем.

Скорпіон

Старт будь-якого професійного проєкту, здійсненого сьогодні, виявиться надзвичайно успішним, тому важливо скористатися щасливим шансом для того, щоб запропонувавши начальству новий проєкт, зробити кар'єрний ривок або розпочати власний бізнес, про який представники знака розмірковують уже доволі давно. Головне – почати працювати над досягненням поставленої мети – хоча б потихеньку, крок за кроком.

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