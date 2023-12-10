Якому знаку зодіаку пощастить 11 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні? – 11 грудня?

Нинішній день – один із найскладніших у всьому місячному календарі, оскільки несе численні сварки й конфлікти. До того ж вони зазвичай не потребують серйозних підстав, оскільки можуть спалахнути через будь-яку дрібницю. Всі події цього часу є наслідком наших дій і думок, які були вчинені або допущені в попередній життєвий період. Оскільки в отриманому через це негативі варто звинувачувати лише себе, потрібно не скаржитися на долю, а робити важливі для себе висновки на майбутнє.

Овен

Овни можуть розраховувати на значні фінансові надходження – можливо, їхній обсяг навіть перевершить очікуваний. Єдине, від чого застерігають представників знака зірки, – це від розтрати більшої частини отриманого на дрібниці, що вони цілком можуть зробити на радощах. Бажано витратити гроші на серйозне придбання, на яке вони давно націлювалися, але через брак фінансів ніяк не могли зробити, за що потім скажуть собі "дякую".

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