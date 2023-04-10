Якому знаку зодіаку пощастить 11 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 11 квітня?

День, коли навіть пасивні і безініціативні люди відчувають небачений приплив енергії, що змушує їх діяти активно і, як наслідок, максимально результативно. Також у людей з'являється впевненість у собі та своїх силах, завдяки чому вони можуть "замахнутися" на найскладніші і найважчі справи, на які ще вчора не наважилися б. Домагаючись поставленої мети, можна виявляти впертість – вона не лише не зашкодить, а й допоможе реалізувати будь-які проєкти. Не можна нікого обдурювати — згодом це може дорого обійтися тому, хто вирішить схитрувати, ввівши когось в оману.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Обставини цього дня особливо сприятимуть тим, хто призначить на цей час ділові переговори з партнерами та начальством. У першому випадку їхнім результатом стане підписання важливого договору, у другому – перехід на нову, вищу посаду. У будь-якому разі представники знака можуть розраховувати на прибуток, який вони отримають найближчим часом. Головне, не бути скромними і максимально чітко та повно позначити очікування, які вони покладають на ці домовленості – інакше співрозмовники можуть і не здогадатися про їхні бажання.

Читайте також: