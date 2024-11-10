Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 листопада?

День – і в цьому сенсі дуже добре, що він випадає на понеділок, – має потужну творчу енергетику, що уможливить реалізацію будь-якого – навіть дуже складного – проєкту. Не можна допускати, щоб сили, що прибувають, були витрачені на дійсно важливі проєкти, а ті, які не мають особливого значення і можуть зачекати, краще відкласти на потім. Також необхідно відмовитися від вирішення побутових питань – вони лише заберуть дорогоцінний час і не менш дорогоцінні сили, які можна витратити на вирішення значущих завдань.

Телець

Тельцям зірки рекомендують вирушати в дорогу – насамперед це торкнеться не відряджень, а подорожей особистого характеру. Можна їхати до близької людини, яка з дуже важливої причини перебуває далеко від дому, в гості до друзів або родичів, які проживають за містом, або в нетривалу відпустку, яка включатиме як відпочинок, так і екскурсії. У будь-якому разі задоволення, хоч і різної якості, представникам знака гарантовано.

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