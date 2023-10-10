Якому знаку зодіаку пощастить 11 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 11 жовтня?

День, коли люди в нашому оточенні – хто ненароком, а хто й навмисно – можуть обманювати чи вводити в оману, тому до слів усіх без винятку необхідно ставитися з обережністю, не довіряючи на всі сто відсотків. Не варто також робити поспішних висновків щодо подій, які можуть статися в цей час: все виявиться не так просто, як здасться на перший – і навіть другий – погляд.

Рак

Незважаючи на поганий настрій, який від самого ранку може пригнічувати представників знака, на них чекає вдалий і, що важливо, приємний день. Це зумовлено тим, що на них не поширюється попередження про обережність у спілкуванні з людьми навколо. Радше навпаки: зустрівшись із друзями чи рідними, вони не лише з великим задоволенням проведуть час, а й дізнаються багато важливого, цікавого й корисного для себе.

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