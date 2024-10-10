Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 жовтня?

День, незважаючи на фінал робочого тижня, ідеальний час для будь-яких починань – насамперед професійних, але про побутові та особисті теж забувати не варто. Можна розпочинати роботу над новими професійними проєктами, проводити генеральне прибирання, ставати до ремонту будь-якої складності та наводити лад у особистому житті – відмовляючись від токсичного спілкування або, навпаки, переводячи важливі для нас стосунки на новий, більш високий, рівень.

Телець

Тельці можуть значно покращити своє матеріальне становище, поговоривши зі своїм керівництвом про підвищення заробітної плати – найімовірніше, у цей час воно охоче піде їм назустріч. Головне, підібрати момент, коли керівництво перебуватиме в доброму гуморі, інакше результат переговорів може виявитися прямо протилежним.

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