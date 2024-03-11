Якому знаку зодіаку пощастить 12 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

Бажаних результатів у діяльності – як упрофесійній, так і в будь-якій іншій – зможуть досягти лише ті, кому вдасться взяти під свій контроль потужний потік енергії, яку зірки цього дня надішлють кожному з нас. Вирвавшись з-під контролю, вона може зруйнувати не лише будь-яке починання, а й життя загалом, зате якщо вдасться її приборкати та очолити, результати виявляться неочікуваними й непередбачуваними – в найпозитивнішому значенні цього слова.

Стрілець

Стрільці, хоч би чим вони сьогодні займалися, в будь-якому разі виявляться переможцями, на яких із заздрістю поглянуть інші. Головне – дисциплінувати себе та свої дії, скласти докладний план, суворо дотримуватись його пунктів і – найголовніше! – не відволікатися на дрібниці, які можуть зачекати до завтра, а ще краще – до післязавтра. Якщо ж представники знака захочуть – відповідно до вродженої звички – хапатися то за одне, то за інше, годинами очікувати натхнення і ставитися до роботи легковажно – їм навряд чи щось вдасться.

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