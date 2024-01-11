Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 січня?

День, на думку астрологів, сприятливий для того, щоб розпочати реалізацію проєктів, які були заплановані напередодні. Зрозуміло, це не найвдаліший збіг обставин для фіналу робочого тижня, але чому б хоча б не розпочати – здійснений сьогодні доробок дозволить у понеділок не розпочинати з нуля, а продовжувати те, що вже розпочато, а це завжди і легше, і простіше. Таким чином можна буде заощадити час і сили, а також досягти успіху у виконанні важливих завдань.

Риби

Риби, незважаючи на п'ятницю, можуть укласти важливу угоду, яка найближчим часом позитивно позначиться на їхньому матеріальному стані. Щоправда, існує один нюанс, на який обов'язково потрібно звернути увагу – як сьогодні, так і завжди: перш ніж підписувати документ, що підтверджує угоду, бажано добре його прочитати, в іншому разі передбачуваний прибуток може обернутися втратами.

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