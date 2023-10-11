Якому знаку зодіаку пощастить 12 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 12 жовтня?

День, коли необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу, який казатиме лише дуже правильні речі. В пошуках відповіді на важливе питання не варто звертатися до розуму: незважаючи на ретельний розбір ситуації, зважування всіх факторів "за" і "проти", він, найімовірніше, помилиться. А ось інтуїція, спираючись на підказки підсвідомості, знайде єдино правильний вихід з обставин і не дозволить зробити невірний крок.

Телець

Тельці отримають потужний заряд, який, звісно, за правильного його використання дозволить їм зрушити гори. Головне – не витрачати отримані сили на дрібні, які не мають особливої значущості справи, котрі можна перенести на інший час, а то й зовсім без них обійтися. Необхідно зосередитися на справді важливих проєктах – як нових, так і розпочатих, але з якоїсь причини ще не завершених.

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