Якому знаку зодіаку пощастить 13 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні?

День, коли добро і зло – хоч і без будь-якого шансу на перемогу – протистоять одне одному, і цей фактор не можна не враховувати. Роблячи вибір у будь-якому питанні – як професійному, так і особистому, – необхідно запитати себе, на чиєму боці ти зрештою опинишся – світла чи темряви. Необхідно також пам'ятати про те, що зло може набувати будь-яких – зокрема й вельми привабливих – форм, але за помилку й перехід на його бік однаково – рано чи пізно – доведеться відповідати.

Овен

Овни цілком можуть розраховувати на сюрприз, який цього дня влаштує їм кохана людина, а якщо такої нема – рідні або друзі. Треба сказати, що вони дуже добре знають про всі мрії та бажання представників знака, тому підготуються на сто відсотків: саме так вони б робили, якби готували сюрприз самим собі. Головне – не забути подякувати тим, хто так намагався принести їм радість і задоволення, хоча вони, звісно ж, робили це не заради "дякую".

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