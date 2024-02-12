Якому знаку зодіаку пощастить 13 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 лютого?

День протистояння між добром і злом, в якому, незважаючи на не найсильнішу його напруженість, неможливо буде дотриматися нейтралітету – обов'язково треба стати на бік однієї зі сторін, а вже світло це буде чи темрява – залежить від кожної конкретної людини. Астрологи впевнені: для того, щоб здобути перемогу над злом, потрібно перебувати в гарному настрої, використовуючи для нього будь-який позитивний привід.

Рак

Ракам вдасться налагодити стосунки з близькою людиною, які розладналися останнім часом. Головне для них у такій ситуації – наважитися на відверту розмову, яка дозволить з'ясувати всі "за" і "проти", а заразом визначити шляхи, які можуть посилити позитив і видалити або хоча б пом'якшити негатив, тоді – хай і не миттєво, а поступово – все налагодиться.

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