Якому знаку зодіаку пощастить 13 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 травня?

День тихої та спокійної – плавної – енергетики, коли здається, наче все відбувається само собою, без будь-яких зусиль з нашого боку. Тому не варто запитувати вищі сили, чим ми можемо їм допомогти, достатньо здатися на їхню волю та "плисти за течією": так вдасться і потрібної мети досягти, і енергію водночас не витратити. Також не варто опиратися подіям нинішнього часу, які з якоїсь причини нам не подобаються: згодом виявиться, що вони є оптимальним варіантом.

Водолій

Водолії цього дня зможуть налагодити стосунки з людиною, сварка з якою отруювала їхнє існування останнім часом. Сьогодні вже не має значення, хто був у ній винен, головне – помиритися та продовжити спілкування, а саме цього представникам знака так не вистачало останнім часом. Обставини для такої – в усіх розуміннях щасливої – події складуться максимально сприятливі, залишиться лише зробити крок назустріч одне одному.

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