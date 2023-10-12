Якому знаку зодіаку пощастить 13 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 жовтня?

День, коли людина "пожинає" те, що "посіяла" в попередній життєвий період: у такі часи ми особливо добре розуміємо, що ніщо не відбувається просто так – все має свої причини й наслідки. До неприємностей, навіть якщо вони стануться, необхідно поставитися не як до кари небесної, а як до важливого уроку, який необхідно засвоїти, щоб досягти успіху в майбутньому.

Скорпіон

На скорпіонів чекає успіх у всіх життєвих і професійних сферах, але особливо успішними будуть ті, хто займається бізнесом, навіть якщо йдеться про мале підприємництво. Цього дня висока ймовірність серйозних проривів у розвитку: наприклад, можна буде укласти велику угоду, підписати перспективний проєкт – у будь-якому разі такі дії з часом принесуть серйозний прибуток.

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