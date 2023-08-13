Якому знаку зодіаку пощастить 14 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 14 серпня?

День, коли – незважаючи на початок тижня – можна відпочити від проблем, перевести дух, знайти спокій і відновити сили. Щоб радіти, цього дня не потрібні особливі причини – задоволення приноситиме будь-яка дрібниця, на яку іншого дня ми, можливо, й не звернули б уваги, наприклад, польові квіти чи доброзичлива усмішка незнайомої людини. Також важливо пам'ятати, що цього дня не можна нікого ображати не лише ділом, а й словом – згодом про таку поведінку доведеться пошкодувати.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези можуть розраховувати на вагоме грошове надходження – несподіване, а тому – як і будь-який сюрприз – особливо приємне. Головне, не поспішати витрачати отримані гроші, а дати їм трохи "відлежатися", а самим тим часом поміркувати про те, як витратити їх не лише із задоволенням, а і з користю для себе. Представники знака – не найпрактичніші в зодіакальному колі, але витративши кілька днів на роздуми, вони знайдуть для фінансів гідне застосування – можливо, придбають якийсь витвір мистецтва, який прикрасить їхню оселю.

Читайте також: