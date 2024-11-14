Якому знаку зодіаку пощастить 15 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 15 листопада?

День, коли можна досягти будь-якої мети, якщо вперто рухатися до неї, а не чекати, коли все складеться само собою. Головне – не зволікати, оскільки будь-яка затримка не лише віддалить бажаний результат, а й анулює всі попередні зусилля, спрямовані на його досягнення. Також дуже важливо не дати "підняти голову" негативним якостям своєї натури, які активізуються в такі дні – про дії, вчинені під їхнім впливом, доведеться довго шкодувати.

Діва

Дів очікують приємні події в особистому житті, яких вони давно жадали – схоже, їм нарешті вдасться налагодити взаємини з людиною, яка дуже дорога для представників знака. Головне, діючи в цьому напрямку, ні в кого не просити поради: навіть доброзичливо налаштовані щодо них люди можуть з різних – як об'єктивних, так і суб'єктивних – причин помилково їх зорієнтувати, що може перешкодити очікуваному гепіенду.

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