Якому знаку зодіаку пощастить 15 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз – до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 15 січня?

День абсолютної гармонії, яка пануватиме у всіх життєвих сферах. Можна і потрібно дбати про свій фізичний та – особливо – моральний комфорт, що передбачає стриманість і помірність у бажаннях: будь-яка надмірність негативно позначиться як на настрої, так і на самопочутті. Дуже важливо дбати про чистоту на всіх рівнях навколишнього світу – від свого житла, в якому бажано провести генеральне прибирання, до власної душі, де – хоча б сьогодні – потрібно позбутися негативу в будь-якому його вигляді: злості, заздрості, злих намірів і побажань.

Діва

Дівам зірки подарують щасливу можливість обнулити наявні у них неприємності та відкрити нову – в усіх розуміннях сприятливу – сторінку своєї життєвої книжки. Все, що потрібно зробити для того, щоб мрії стали реальністю – це позбутися минулого в його моральних і фізичних втіленнях: викинути з голови негативні думки, а зі свого будинку – речі, якими представники знака давно не користуються – не варто дозволяти їм захаращувати простір і життя.

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