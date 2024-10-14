Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 жовтня?

Потужна космічна енергія, яка впливатиме на події на Землі цього дня, зробить його продуктивним у професійному плані та щасливим – в особистому. До того ж, успіх у такі дні приходить начебто сам собою – без будь-яких зусиль з нашого боку. Головне – не привласнювати результату, який ми хочемо отримати, високий рівень важливості, зосередившись не на ньому, а на процесі, та – наскільки можна – отримуючи від нього задоволення.

Скорпіон

Скорпіони, душевний спокій яких порушений тим, що когось із близьких їм людей образили даремно, сьогодні зможуть відновити справедливість щодо них. Зірки не вмовлятимуть представників знака не втручатися в ситуацію — навпаки, чим активнішу участь вони візьмуть у вирішенні цього конфлікту, тим успішнішим — у всіх сенсах — виявиться результат.

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