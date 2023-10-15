Якому знаку зодіаку пощастить 16 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 16 жовтня?

День, протягом якого може бути розкрита будь-яка таємниця, тому тим, хто не хоче оприлюдювати свої секрети, бажано вжити відповідних заходів. Найголовніше в цей час – тримати язик за зубами, якомога менше просторікувати на будь-які особисті та професійні теми. Бажано також максимально стримувати агресивність, яка виявлятиметься щодо людей навколо – ні до чого хорошого це не призведе.

Терези

Терези можуть розраховувати на везіння у вирішенні професійних питань. Щоправда, для цього необхідно буде дотриматись однієї, але дуже важливої умови: потрібно буде проявити характер, що для представників знака може становити значні труднощі – їхня дипломатичність часто-густо заважає їм діяти різко й наполегливо. Натомість якщо вони зусиллям волі зможуть наполягти на своєму, немає такого проєкту, який їм не вдалося б утілити в життя, що позитивно позначиться як на кар'єрі, так і на фінансовому становищі.

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