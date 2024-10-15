Якому знаку зодіаку пощастить 16 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 16 жовтня?

Нинішній день місячного календаря зазвичай готує нам безліч випробувань і спокус, які не повинні стати вироком – їх не лише можна, а й треба подолати. Особливістю цього часу є те, що керують нами не розум і навіть не інтуїція, а інстинкти, які, минаючи моральні норми, можуть завести, м'яко кажучи, не в той бік. Можливо, найкращим способом не допустити такого розвитку подій стане бездіяльність: краще пропустити день, аніж наробити помилок, які згодом доведеться виправляти.

Рак

Ракам зірки настійно рекомендують позбутися нарешті спогадів, які час від часу вкидають вас у депресію. Сьогодні для цього складуться сприятливі обставини: схоже, ви дізнаєтеся щось таке, що переверне ваше уявлення про події того часу, як-то кажуть, догори дриґом. Висновок, який необхідно зробити, такий: оскільки нічого страшного, як з'ясувалося, тоді не трапилося, можна припинити себе виснажувати.

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