Якому знаку зодіаку пощастить 17 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 березня?

День бажано провести на самоті — так можна буде, не відволікаючись на зовнішні подразники, розібратися з тим, що відбувається у власній душі кожного з нас. Головне в цьому процесі – бути чесним із самим собою, називаючи речі їхніми іменами, інакше такий роздум виявиться не внутрішньо – душевною – роботою, а самообманом. Можна також присвятити його відпочинку та релакс: розслабитися, перевести дух, відновити сили – як фізичні, так і моральні – помедитувати. Це не тільки не завадить, а й допоможе роботі, яка запланована на сьогодні: зроблені висновки дадуть змогу відчути, як з плечей падає великий тягар.

Овен (21.03 – 20.04)

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Овни – особливо ті, хто зараз потребує грошей – можуть отримати їх із найнесподіванішого джерела. Наприклад, у вигляді подарунка від малознайомої, а то й зовсім незнайомої людини, премії, на яку вони зовсім не сподівалися, або просто виграти в лотерею – уявіть собі, у наш час, незважаючи на непросту ситуацію, розіграші тривають. Головне, витратити ці кошти адресно – саме на вирішення тих питань, для яких представники знака спочатку просили їх у Всесвіту, інакше наступного разу він не буде таким щедрим до них.

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