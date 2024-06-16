Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 червня?

День, коли вітається – і винагороджується – будь-яке добро, зроблене не собі, а іншим: можна займатися благодійністю, робити подарунки, займатися волонтерством, подавати милостиню. Вільний від допомоги іншим час зірки радять провести на самоті – у компанії із самим собою буде набагато легше розібратися про свої радощі та суми, зрозуміти, що людина робить правильно, а в чому – помиляється. От спілкування з іншими – особливо, неприємними нам – людьми загрожує спалахами дратівливості, а часом і агресії, до того ж, як з одного, так і з іншого боку.

Водолій

Водолії легко можуть здобути перемогу, яка, будучи як професійною, так і особистою властивістю, підніме не тільки авторитет в очах оточення, але і їхню самооцінку. Не можна сказати, що вони страждають від її заниженого рівня, але задоволеність собою та своїми діями, як і пов'язана з нею самоповага, ще нікому не заважала, і представники цього знака – не виняток. До того ж, завдяки цьому досягненню вони зможуть поставити перед собою нову – ще більш високу – планку.

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