Якому знаку зодіаку пощастить 17 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 жовтня?

День, коли на всіх рівнях життя – зокрема й у душі кожної людини – триває боротьба добра зі злом. Водночас зло може мати привабливий вигляд, так добре маскуючись під добро, що виявити його справжні наміри складно, а в окремих випадках – практично неможливо. Щоб не стати жертвою його підступності, необхідно бути уважними до будь-яких проявів людської натури – підказку можна буде отримати в найнесподіванішому місці. Поганий настрій, який є ймовірним цього дня, не повинен відбиватися на людях навколо: зло, зроблене іншим, обов'язково повернеться бумерангом.

Риби

Рибам зірки радять хоча б на якийсь час залишити осторонь свою мрійливість і почати діяти – причому чим активніше вони це робитимуть, тим краще. Можна вирішувати будь-які питання, пов'язані з кар'єрою та фінансами: переходити на нове місце роботи, розпочинати реалізацію нових проєктів і навіть вирушати у відрядження. Усіх поставлених цілей вдасться досягти без особливої складності, головне – не лінуватися і не відволікатися на вирішення завдань, які не мають першорядної значущості.

Читайте також: