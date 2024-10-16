Якому знаку зодіаку пощастить 17 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 жовтня?

День, коли – на думку астрологів – не можна впадати у відчай, навіть якщо для цього є підстави, як у всіх нас зараз. Проте необхідно хоча б штучно "натягнути" на обличчя усмішку – форма обов'язково приведе у відповідність зміст: як результат, здаватиметься, що все зовсім не так погано, як видавалося до цього. Марними такі маніпуляції не будуть – вважається, що зірки беруть на облік невдоволених і, вважаючи їх невдячними, позбавляють приємних подій у майбутньому.

Козоріг

Козороги отримають привід для радості, який дасть їм можливість відкласти справи в бік і трохи відпочити – наприклад, влаштувати невелике свято для близьких і друзів. Привід для нього у кожного представника знака буде свій, але відпочинок – хоча б нетривалий – після, так би мовити, праведної праці нікому з них точно не завадить: з власної волі вони відмовляються від роботи рідко, проте сьогодні зможуть відновити сили примусово.

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