Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 18–19 березня?

19-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, – один з найнебезпечніших у місячному календарі, коли під ударом перебуває психіка. Головна небезпека цього часу полягає у ймовірності конфліктів, які можуть виникати постійно і цілковито без приводу, тому будь-яке спілкування – а саме воно може стати причиною сварок – треба звести до мінімуму, а ще краще – взагалі від нього відмовитися. Також дуже важливо не братися за важливі – особливо нові – справи, уникати знайомств і суперечок – навіть у тому разі, якщо ми цілком упевнені у власній правоті.

Козоріг

Козороги можуть отримати завидну у всіх розуміннях професійну пропозицію. Незважаючи на несприятливу енергетику нинішніх днів, вона, найімовірніше, виявиться багатообіцяльною – як професійно, так і фінансово, але давати згоду поки не варто – бажано взяти кілька днів на ретельне й детальне обмірковування. Коли ж космічний негатив зміниться на позитив, можна буде ухвалювати остаточне – позитивне – рішення.

Читайте також: