Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 квітня?

День чистої та світлої енергетики, протягом якого необхідно весь час перебувати у гарному настрої, навіть якщо для цього доведеться докладати спеціальних зусиль. Емоції – навіть позитивні – бажано тримати під контролем, їх сплеск може призвести до надмірного збудження та, як наслідок, неадекватної поведінки. Думки та наміри мають бути лише добрими – це принесе користь як кожній конкретній людині, так і світу загалом, оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – особливо ті з них, хто займається бізнесом – цього дня цілком можуть розраховувати на талан у будь-яких справах, пов'язаних із ним. Можна проводити переговори з партнерами – вони будуть налаштовані максимально благодушно і дадуть згоду навіть на ті спільні дії, від яких ще вчора через різні причини відмовилися б. За результатами домовленостей можна буде укладати угоди та підписувати договори, які виявляться успішними – насамперед у фінансовому сенсі: вони принесуть більш ніж солідні дивіденди.

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