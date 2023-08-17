Якому знаку зодіаку пощастить 18 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 18 серпня?

День, коли важливо поповнити запас живильної енергії, для чого зірками будуть створені сприятливі умови. Щоб акумулювати сили, необхідно використовувати будь-які – приємні для людини – моменти, запам'ятовуючи відчуття і, умовно кажучи, складаючи їх до своєї внутрішньої скарбнички – згодом вони трансформуються у сили – як моральні, так і фізичні. В цей час дуже важливо контролювати свої слова: висловлені з необережності, вони можуть повернутися проти свого автора.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви цього дня з великою ймовірністю можуть отримати вигідну пропозицію професійного штибу – не варто її втрачати, вона обіцяє серйозну – як кар'єрну, так і фінансову – вигоду. Щоправда, й погоджуватися на неї, не поміркувавши, теж небажано: необхідно взяти невеликий таймаут, протягом якого продумати всі аргументи – як "за", так і "проти" позитивної відповіді. Найвірогідніше, роздуми схилятимуть представників знака до згоди, але поспішні дії все ж небажані.

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