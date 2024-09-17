Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 вересня?

Один і найчистіших і найсвітліших днів, коли – навіть у наш непростий час – у всьому світі панує гармонія, принаймні – на ментальному рівні. Працювати можна лише в тому разі, якщо наші дії не порушать наявний баланс добра та зла. Якщо немає можливості взяти відгул — або відпустку — і відпочити, потрібно релаксувати хоча б у вільний час — наприклад, обідню перерву. Ще краще — поєднати таке проведення часу з інтелектуальними заняттями або розминкою для розуму — наприклад, проходженням тестів в Інтернеті або розгадуванням кросвордів.

Водолій

Складуться сприятливі обставини для відновлення взаємин із людиною, з якою представники знака давно не спілкуються, – до того ж зі своєї власної вини. Колись вони зарозуміло відкинули спілкування, вирішивши, що незважаючи на тривалу дружбу, воно їм більше не знадобиться, але прорахувалися. Оскільки з'ясувалося, що моральне задоволення від зустрічей та розмов набагато важливіше за вигоду, вони давно думали про те, як повернути колишній зв'язок, – схоже, сьогодні така можливість у них з'явиться.

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