Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 жовтня?

Незважаючи на передсвятковий клопіт, день не підходить для активних дій, тому – зрозуміло, за можливості – не варто займатися серйозними справами. Сварок та конфліктів вдасться уникнути, несподіванок та ексцесів теж не передбачається. Астрологи вважають, що визначальним у нашому житті стане шосте почуття – дослухавшись до своєї інтуїції, можна знайти відповіді на запитання, які довго не давали спокою.

День не підходить для різких рухів та блискавичних рішень: перш ніж щось сказати і, тим більше, зробити, необхідно прорахувати всі «за» і «проти», визначити всі ризики, і тільки потім ухвалити рішення і діяти. Ще краще – взяти таймаут та зачекати, інакше легко можна буде зробити помилку. Необхідно також уникати сварок та конфліктів, особливо з близькими людьми – зруйнувати стосунки буде просто, а от «склеїти» їх назад – дуже складно, а в деяких випадках зовсім неможливо.

Діва

Діви зможуть ухвалити важливе рішення та втілити у життя проєкт, над яким давно й наполегливо працювали. Їхніх власних сил – як моральних, так і фізичних – на це цілком вистачить, але все-таки буде краще, якщо вони приймуть допомогу від тих, хто готовий її надати. Найімовірніше, це буде друзі чи близькі – поєднавши свою та їхню енергію, представники знака зможуть досягти найвищого професійного та, як наслідок, фінансового рівня.

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