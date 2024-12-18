Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 19 грудня?

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, символом якого недарма вважається павутиння – у цей час легко можна потрапити у сіті брехні та ошуканства, ставши жертвою чужих – корисливих – маніпуляцій. Найкраща рекомендація зірок на цей час – не залишати власний дім та спланувати роботу так, щоб усі важливі справи можна було зробити, не виходячи надвір. Якщо ж обійтися без цього ніяк не можна, необхідно обмежити свої пересування і якнайшвидше повернутися назад – до сінешних дверей рідного дому.

Рак

Ракам, незважаючи на негативні енергії дня, вдасться зробити те, про що вони мріють вже досить тривалий час – помиритися з людиною, з якою вони – винятково з власної дурості – примудрилися посваритися. Представники знака давно зрозуміли, що не мають рацію, і готові перепросити, але побоюються, що друга сторона не захоче слухати їхні виправдання. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм ризикнути – у результаті новорічні свята вони матимуть змогу святкувати разом зі своїм другом.

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